Опубликовано новое вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Прокомментировал утренний ракетный удар по Киеву и другим городам. Пообещал ответ на каждую ракету и каждый "Шахед".

Рассказал о своей встрече с прибывшим в Киев главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Говорили о конфискации российских активов и поставках снарядов для Украины.

Также сообщил о своей встрече со спикером и депутатами парламента Болгарии.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

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