Поездки к военным и совещание о ситуации в Авдеевке. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 4 февраля.
В видеоролике можно заметить, что, судя по всему, Владимир Зеленский сейчас находится не в Киеве.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о поездке в Работино Запорожской области, где вручил награды украинским военным.
- Сообщил о совещании по безопасности в Запорожье. "Были доклады военных командующих, в частности, по ситуации в Авдеевке".
- Заявил о представлении нового главы Запорожской областной военной администрации, которым стал мэр Мелитополя Иван Федоров.
- Проинформировал о визите в расположение военных летчиков в Днепропетровской области. "Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, сбивать дроны".
Напомним, сегодня журналисты сообщали о критической ситуации в Авдеевке. Отмечалось, что российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.
Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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