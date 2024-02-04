Зеленский записал новое обращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 4 февраля.

В видеоролике можно заметить, что, судя по всему, Владимир Зеленский сейчас находится не в Киеве.

Главное из заявлений президента:

  1. Рассказал о поездке в Работино Запорожской области, где вручил награды украинским военным.
  2. Сообщил о совещании по безопасности в Запорожье. "Были доклады военных командующих, в частности, по ситуации в Авдеевке".
  3. Заявил о представлении нового главы Запорожской областной военной администрации, которым стал мэр Мелитополя Иван Федоров.
  4. Проинформировал о визите в расположение военных летчиков в Днепропетровской области. "Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, сбивать дроны".

Напомним, сегодня журналисты сообщали о критической ситуации в Авдеевке. Отмечалось, что российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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