Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 4 февраля.

В видеоролике можно заметить, что, судя по всему, Владимир Зеленский сейчас находится не в Киеве.

Главное из заявлений президента:

Напомним, сегодня журналисты сообщали о критической ситуации в Авдеевке. Отмечалось, что российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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