Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 3 февраля.

В своем обращении Зеленский заявил, что восстановление энергетики в Днепропетровской области после ночных ударов РФ еще продолжается.

"Отправили главу "Укрэнерго" в регион, всех необходимых специалистов и ресурсы", - сказал президент.

Также Зеленский в своем обращении:

Рассказал о награждении сотрудников ГУР государственными наградами за поражение в Крыму российского катера и вручении Героям Украины сертификатов на квартиры. Сообщил о новых пакетах помощи Украине и об усилении ПВО. Заявил о работе с союзниками по вопросам новых санкций против России и конфискации замороженных активов РФ.

Напомним, ранее в Кривом Роге ввели аварийные отключения света после ночных прилетов. Об их отмене пока не сообщалось. Власти региона сообщали, что без света остались около 15 000 человек, а также две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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