Зеленский рассказал о продолжающемся восстановлении энергосистемы после обстрелов РФ. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 3 февраля.
В своем обращении Зеленский заявил, что восстановление энергетики в Днепропетровской области после ночных ударов РФ еще продолжается.
"Отправили главу "Укрэнерго" в регион, всех необходимых специалистов и ресурсы", - сказал президент.
Также Зеленский в своем обращении:
- Рассказал о награждении сотрудников ГУР государственными наградами за поражение в Крыму российского катера и вручении Героям Украины сертификатов на квартиры.
- Сообщил о новых пакетах помощи Украине и об усилении ПВО.
- Заявил о работе с союзниками по вопросам новых санкций против России и конфискации замороженных активов РФ.
Напомним, ранее в Кривом Роге ввели аварийные отключения света после ночных прилетов. Об их отмене пока не сообщалось. Власти региона сообщали, что без света остались около 15 000 человек, а также две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов.
Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.