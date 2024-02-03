Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами сотрудников Главного управления разведки (ГУР), которые потопили российский ракетный катер "Ивановец" в Крыму морскими дронами-камикадзе.

Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

"Сложная операция на рейде озера Донузлав - шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу", - сказал президент разведчикам.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как удалось поразить российский ракетный катер "Ивановец".

"Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус cудна. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом", - сообщил Буданов.

Мы также публиковали видео о том, как морской дрон СБУ ведёт огонь по российскому кораблю. На кадрах можно увидеть, что беспилотник имеет собственную огневую систему и дистанционно управляется оператором в режиме реального времени.