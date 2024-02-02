Российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота был уничтожен в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников. Он затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав.

Об этом сообщали глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

"Во время проведения специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля управлением было спланировано и осуществлено уничтожение "Ивановца" на рейде озера Донузлав. Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом", - сказал Буданов.

По данным издания, корабль был атакован морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.

Напомним, об уничтожении катера вчера заявило ГУР. Российские военные телеграм-каналы подтвердили атаку.

Осенью в ВСУ заявляли, что украинские военные поразили сразу два российских патрульных корабля проекта "Василий Быков".

Незадолго до этого стало известно, что в результате ракетного удара по Севастополю были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", находившиеся в сухом доке.