Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет об уничтожении ракетного катера Черноморского флота РФ "Ивановец".

Сообщается, что судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму и сегодня ночью "в результате ряда прямых попаданий в корпус" дало крен на корму и затонуло.

Опубликовано видео удара. Судя по нему, катер атаковали морские дроны.

Российские военные паблики подтверждают атаку. Они пишут, что девять безэкипажных катеров вышли из Одессы, восемь были подбиты, а один "взорвался у борта катера, повредив его". О степени повреждений не сообщают.

Российские паблики подтверждают затопление ракетного катера "Ивановец" в Крыму и называют вероятную причину.

По их оценке, после удара морских дронов сдетонировали противокорабельные ракеты П-270 "Москит", расположенные в двух спаренных побортных небронированных пусковых установках. Такие ракеты имеют 150 кг взрывчатого вещества.

Напомним, что в командовании "Юг" сообщили о пяти прилетах ракет в Крыму.

Также мы писали о том, что в ВСУ намекнули, что нанесли удар по крымскому аэродрому "Бельбек".

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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