Появилось видео, как морской беспилотник СБУ ведет огонь по российскому кораблю.

Оно опубликовано в материале "Украинской правды".

На кадрах можно увидеть, что беспилотник имеет собственную огневую систему и дистанционно управляется в режиме реального времени.

Известно, что СБУ использует два типа морских дронов украинского производства.

Первый - Sea Baby, который несет на себе 850 кг заряда. На нем установлена огневая система из пары трехзарядных орудий.

Второй - "Мамай". Это ударный дрон-камикадзе, способный нести до 450 кг взрывчатки.

Ранее журналист The Times показывал видео с секретной базы ВСУ. Там было большое количество морских беспилотников Magura V5 и новые неизвестные дроны.

Мы также сообщали, что командир катера черноморского флота РФ был убит в результате удара украинских морских дронов. По данным ГУР, на судах в момент атаки находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

Перед этим американские журналисты впервые посетили секретную базу украинских ВМС, где тестируют морские беспилотники. Им показали дроны и пульт для управления ими.