В Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб командир катера Черноморского флота Денис Никитин.

Об этом сообщает "Черноморский казачий округ".

Сообщается, что атака была на корабль проекта "Серна".

Главное управление разведки Минобороны Украины 10 ноября сообщало о поражении такого судна в Крыму, наряду с катером "Акула".

"В результате атаки оба корабля россиян пошли ко дну: "Акула" – сразу, "Серна" – еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - сообщала тогда разведка.

По данным ГУР, на судах в тот момент находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

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