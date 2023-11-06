Удар по "Аскольду". Появились фото российского ракетоносителя после прилета в Керчи. Видео момента атаки
В сети появились фото, как утверждается, российского корабля-ракетоносителя "Аскольд" после недавнего прилёта в Керчи.
Соответствующие снимки публикуют украинские телеграм-каналы.
На изображениях можно заметить, что корабль получил сильные повреждения.
Также появилось видео, как утверждается, момента прилета по кораблю "Аскольд" в Керчи. На кадрах видно точное попадание.
В СтратКоме ВСУ отметили, что "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "Стелс". Украинские военные предполагают, что ракетоноситель, возможно, не подлежит ремонту.
Напомним, 4 ноября в ВСУ подтвердили удар по судостроительному заводу в Керчи.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук дал понять, что по керченскому заводу "Залив" наносился французскими ракетами SCALP. При этом Олещук предположил, что в сухом доке завода во время удара "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".
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