В сети появились фото, как утверждается, российского корабля-ракетоносителя "Аскольд" после недавнего прилёта в Керчи.

Соответствующие снимки публикуют украинские телеграм-каналы.

На изображениях можно заметить, что корабль получил сильные повреждения.

Также появилось видео, как утверждается, момента прилета по кораблю "Аскольд" в Керчи. На кадрах видно точное попадание.

В СтратКоме ВСУ отметили, что "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "Стелс". Украинские военные предполагают, что ракетоноситель, возможно, не подлежит ремонту.

Напомним, 4 ноября в ВСУ подтвердили удар по судостроительному заводу в Керчи.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук дал понять, что по керченскому заводу "Залив" наносился французскими ракетами SCALP. При этом Олещук предположил, что в сухом доке завода во время удара "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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