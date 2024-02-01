В среду, 31 января, в Крыму было пять прилетов ракет.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне "и сами признали, что пять ракет нашли приют, и даже отметили места, где это произошло".

Также Гуменюк заявила, что в Бельбеке, где находится военный аэродром, были повреждены самолеты.

Напомним, что в РФ прилетов и повреждений самолетов не подтверждали, только падение обломков в районе Бельбека. В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что ВСУ нанесли удар по крымскому аэродрому "Бельбек". Он перепостил опубликованное телеграм-каналами видео со столбом из дыма под Севастополем.

Также мы писали, что в начале января украинские военные во время ракетного удара по Крыму поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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