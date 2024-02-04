В воскресенье, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Днепропетровской области, где посетил расположение Воздушного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время визита Зеленский заслушал доклад командующего ВК "Восток" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и общин, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Кроме того, президент и военные обсудили применение западных и гибридных систем ПВО и перспективы усиления Воздушного командования "Восток" с учетом будущих поступлений вооружений.

Также Зеленский пообщался с военными летчиками и вручил боевым пилотам государственные награды.

Ранее сегодня Владимир Зеленский сообщил, что побывал в Работино Запорожской области, в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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