Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал в Работино, в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Село находится на самом переднем крае фронта в Запорожской области, вокруг него идут бои.

"Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!", - написал он.

Напомним, в январе издание Le Figaro публиковало репортаж из Работино Запорожской области. По данным издания, от Работино ничего не осталось. РФ ведет здесь ежедневные штурмы, ежедневно теряя от 3 до 8 солдат, но их заменяют новые. В небе постоянно кружат дроны.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.