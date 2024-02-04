За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отражены 5 атак возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 27 атак врага у Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 7 атак неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, вчера командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский побывал на Купянском направлении и заявил о напряженной обстановке.

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