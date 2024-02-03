Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский побывал на Купянском направлении и заявил о напряженной обстановке.

Об этом сам Сырский сообщает в своём телеграм-канале.

"На всех участках фронта идут тяжёлые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы", - пишет Сырский.

Командующий добавил, что отдал распоряжения "о перераспределении сил и средств".

По данным украинского военного паблика Deep State, на этом направлении продолжаются тяжёлые бои за село Табаевку и восточнее посёлка Терны, где россияне "несколько продвинулись".

На фоне этого ВСУ вводят резервы в район Крахмального, которое недавно было захвачено РФ.

Ранее Сырский сообщал, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий на восточном фронте.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчётов враг пытается атаковать на направлении Кременная, Григорьевка", - сказал Сырский.

Командующий также отметил, что на Купянском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает интенсивное наступление.