Захват Крахмального в Купянском районе - это временное явление, таким образом российские военные пытаются объяснить потерю более 7 тысяч своих солдат с начала года.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Крохмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить это 5 домов. Эти 5 домов были разрушены агрессором", - сообщил Фитьо.

Он отметил, что основная цель - уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону.

"Угроз для соседних подразделений это не представляет, и, я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отбитии 100 метров, нам это не нужно", - рассказал спикер.

Крахмальное уже было до этого оккупировано и освобождено ВСУ во время Харьковского наступления осенью 2022 года.

Напомним, вчера украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Крахмальное между Купянском и Сватово. Также паблик написал, что у армии РФ есть еще несколько продвижений - южнее Авдеевки, южнее Каменки, восточнее Георгиевки и южнее Урожайного.

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