Российские военные сосредоточили свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке. При этом штурмуют преимущественно без техники.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, за последний день армия РФ не проводила авиаударов, но нанесла три ракетных удара с применением ЗРК С-300 в Донецкой области, также активно работают артиллерией. До этого сообщалось, что РФ активно использовала авиацию.

Штупун считает, что на снижение работы авиации могло повлиять ухудшение погоды, обслуживание самолетов и сложность доставки боеприпасов.

Российские войска фокусируют наступательные действия в районах Авдеевки и Новомихайловки.

"Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники", - сказал спикер.

Ранее российские паблики заявляли о взятии укрепрайона ВСУ "Царская охота" и о выходе на окраины Авдеевки. Военный паблик Deep State сегодня на своей карте зафиксировал продвижение РФ с юга в район "Царской охоты" и переход части территории, включая окраину Авдеевки, в "серую" зону

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