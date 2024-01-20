В российских военных пабликах идет разноречивая информация относительно ситуации в Авдеевке и взятии армией РФ важного укрепрайона ВСУ "Царская охота" и выходе на окраины города, о чем вчера сообщил украинский военный паблик Deep State.

При этом часть российских телеграм-каналов подтверждают эту информацию и пишут о "дерзкой операции, которая даже Голливуду присниться не могла". Другие опровергают, отмечая, что продвижение в районе "Царской охоты" имело место, но в сам город российские войска не входили.

Военный паблик Deep State сегодня на своей карте зафиксировал продвижение РФ с юга в район "Царской охоты" и переход части территории, включая окраину Авдеевки, в "серую" зону.

Ранее о "критической" ситуации в Авдеевке сообщил также главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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