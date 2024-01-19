Сегодня газета Financial Times написала, что украинское командование ожидает летом новое наступление РФ на Киев, а также в Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях. Насколько это реально?

Как мы уже писали, на текущем этапе войны и при нынешнем соотношении сил, где бы РФ ни наступала (на Киев, на Запорожье или куда-то ещё) быстрый прорыв невозможен. Будут все те же бои, как сейчас под Авдеевкой, где за одно село или посадку могут биться месяцами.

Иной расклад возможен только в случае, если либо резко усилятся наступательные возможности РФ, либо резко уменьшится боеспособность ВСУ.

В связи с последним риском стоит обратить внимание на называемые сейчас украинскими аналитиками причины текущих проблем под Авдеевкой и Веселым, что под Северском. Среди них можно выделить одну общую - нехватку личного состава, создающую уязвимые места в обороне, за счет чего россияне и имеют успехи.

Тот факт, что с численностью бойцов есть проблема, признают и сами военные, включая командование ВСУ. Но сейчас, судя по поступающим данным, она уже начала прямо сказываться на ситуации на фронте.

При этом закон о мобилизации, который должен был, по задумке авторов, активизировать процесс пополнения армии, отправлен на доработку и, судя по всему, раньше февраля его уже не примут.

Смогут ли ВСУ решить в ближайшие месяцы проблему с нехваткой личного состава, один из ключевых вопросов, который определит ход войны.

Ранее мы давали подробный прогноз о том, что определит ход событий в Украине в 2024 году.