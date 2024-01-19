РФ может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом.

Об этом украинские силовики анонимно заявили газете Financial Times.

Целью будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Хотя эксперты считают, что ни одна из сторон в этом году не имеет "перспективы оперативного прорыва".

В связи с этим Украина переходит в стратегию "активной обороны" — удержание позиций с поиском слабых мест и дальними воздушными ударами. Это должно позволить Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, "когда контрнаступление имело бы больше шансов".

Такую стратегию поддерживает Запад.

Приводится мнение, что глухая оборона без локальных контрударов отдаст инициативу РФ и позволит Путину "демонстрировать всему миру, что Украина не может выиграть войну".

Ключевым для Украины будет западная поддержка, но "даже если Белый дом заключит соглашение с Конгрессом, это вряд ли сможет предложить такой скачок в возможностях и технологиях, который позволил бы Украине решительно вернуть себе преимущество в этом году".

Западный чиновник, занимающийся политикой в отношении Украины, анонимно заявил газете, что "мы уверены, что у украинцев есть все, что им нужно [чтобы удерживать свои позиции]".

Ранее мы писали о том, что СМИ писали о том, что Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону.

А также, что Столтенберг заявил, что конфликт в Украине превращается в "войну на истощение".