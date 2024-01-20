Военные паблики сообщают о захвате россиянами поселка Крахмальное между Купянском и Сватово
Россияне захватили село Крахмальное между Купянском и Сватово.
Об этом сегодня днем сообщали российские паблики, а вечером подтвердил украинский военный телеграм-канал Deep State.
По его данным, противник захватил Крахмальное и его окрестности.
Отметим, это не первое продвижение российских войск в этом районе за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что россияне прошли вперед у Табаевки и Орлянки. Все это - движение в сторону реки Оскол.
Также, сообщает Deep State, у армии РФ есть еще несколько продвижений - южнее Авдеевки, южнее Каменки, восточнее Георгиевки и южнее Урожайного.
Ранее в ВСУ сообщили, что российские военные сосредоточили свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке.
Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.
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