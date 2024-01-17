Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные ранее бронетранспортёры.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передаёт местное издание Bgnes.

По словам министра, его страна не может передать Украине около сотни бронетранспортёров, поскольку ищет возможность, чтобы их транспортировку профинансировала одна из стран-участниц формата "Рамштайн".

"Это очень серьёзная логистическая операция. Мы также знаем сумму, необходимую для транспортировки. Для нашего бюджета она была бы посильной, но сначала мы попробуем вариант в формате "Рамштайн" - не скажет ли кто-нибудь из наших других союзников: "Это очень хорошая идея, я оплачу доставку", - пояснил Тагарев.

Если союзники Украины на очередном заседании "Рамштайн" не согласятся оплатить отправку БТР, то правительство Болгарии будет искать другие варианты для финансирования. С момента получения финансового обеспечения процесс доставки бронетехники в Украину займёт два месяца.

Напомним, еще летом парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 бронетранспортеров советского образца.

Правда, в начале декабря президент Болгарии ветировал соглашение о поставке Украине этих БТР. Однако через несколько дней парламент страны преодолел вето.