Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на уже ратифицированное соглашение о безвозмездной поставке Украине 100 поддержанных бронетранспортеров. Документ возвращен в парламент для повторного обсуждения.

Об этом сообщают местные СМИ.

Радев заявил, что депутаты недостаточно ознакомились с конкретными параметрами сделки и не могут объективно оценить, действительно ли эти БТРы более не нужны самой Болгарии. Например, для борьбы со стихийными бедствиями и охраны границы.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом", - заявил президент.

Напомним, 22 ноября парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине 100 бронетранспортеров советского производства. За проголосовали 152 депутата, против - 57, воздержавшихся не было.

Соглашение между министерствами обороны Украины и Болгарии последовало после одобрения болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Отмечалось, что правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров еще в августе.

Ранее мы писали, что в сентябре парламент Болгарии поддержал поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 в Украину.