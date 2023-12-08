Болгария все-таки передаст бронетранспортеры Украине: парламент преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках 100 старых советских бронетранспортеров. Предложение об отмене вето было принято 161 голосом "за" и 55 "против".

Как пишут болгарские издания, во время рассмотрения законопроекта произошла стычка между депутатами.

Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетехнику и имеющееся вооружение, а также запасные части различного оборудования, и все излишки в МВД. Техника была приобретена в 1980-х годах тогдашним коммунистическим режимом страны и десятилетиями находилась на консервации.

Напомним, правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров еще в августе.

А перед этим Болгария впервые официально объявила о передаче Украине тяжелой военной техники.

Ранее мы писали, что в сентябре парламент Болгарии поддержал поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 в Украину. Дополнительным преимуществом стало то, что для болгарских военнослужащих был исключен риск хранения таких непригодных боеприпасов.