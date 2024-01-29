Вооруженные Силы Украины опровергают информацию о захвате села Табаевка на Купянском направлении.

Соответствующее заявление сделал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Карту боевых действий опубликовали украинские телеграм-каналы.

"Противник заявляет, что они уже захватили Табаевку, это не соответствует действительности. Бои идут неподалеку от этого населенного пункта", - заявил Фитьо.

Представитель командования сообщил, что россияне штурмуют десять близлежащих деревень на Лиманском и Купянском направлениях, но ВСУ все атаки отбили.

Военный телеграм-канал Deep State сообщает, что Табаевка сейчас пребывает в серой зоне. Украинские войска пытаются сдержать РФ от дальнейших продвижений, для этого осуществляются "стабилизационные мероприятия". Источники сообщают, что россияне не смогли закрепиться по всей Табаевке и были отброшены на край села.

ВСУ проводили контратаку. В настоящий момент бои продолжаются.

При этом расположение Табаевки не способствует ее обороне - поселок находится в низменности между двумя хребтами, заполненой болотом. Удержаться там без контроля над этими двумя высотами крайне сложно.

При этом Минобороны РФ заявляет, что россияне захватили Табаевку в Харьковской области.

Ранее украинский военный паблик сообщил о захвате села Табаевка на Купянском направлении. Судя по последней информации, после это россиян вынудили отойти к окраинам поселка.

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