Украинский военный паблик сообщил о захвате села Табаевка на Купянском направлении
Украинский военный паблик Deep State сообщил о захвате села Табаевка на Купянском направлении.
По данным телеграм-канала, теперь россияне пытаются наступать в направлении Песчаного.
Deep State пишет, что перед ВСУ сейчас стоит выбор - "рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах".
Официально захват Табаевки не подтверждали.
Напомним, что вчера российские военные паблики заявили о захвате Табаевки в Купянском районе Харьковской области.
Это недалеко от села Крахмальное, которое россияне заняли на прошлой неделе (это подтвердило и украинское командование). Направление - в сторону восточного берега Оскольского водохранилища, что считается тактической целью наступления армии РФ.
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