Украинский военный паблик Deep State сообщил о захвате села Табаевка на Купянском направлении.

По данным телеграм-канала, теперь россияне пытаются наступать в направлении Песчаного.

Deep State пишет, что перед ВСУ сейчас стоит выбор - "рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах".

Официально захват Табаевки не подтверждали.

Напомним, что вчера российские военные паблики заявили о захвате Табаевки в Купянском районе Харьковской области.

Это недалеко от села Крахмальное, которое россияне заняли на прошлой неделе (это подтвердило и украинское командование). Направление - в сторону восточного берега Оскольского водохранилища, что считается тактической целью наступления армии РФ.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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