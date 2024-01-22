Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить не до 25 лет, как предполагалось отозванным из Верховной Рады законопроектом, а до 22 лет.

Об этом заявил командир 1-го мехбата 3 ОШБр с позывным "Бот".

"Мужчина в 25 лет – сознательный, взрослый человек, а на фронте – уже взрослый дядька", – объяснил военный.

Также он высказался за возможность продления военной службы лицам, получившим или имеющим инвалидность. Но только с их согласия и на тыловых должностях.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины составляет 54 года.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации "важный, разумный и справедливый". По его словам, мобилизация - это "вопрос справедливости", поскольку тем, кто служит в армии, нужна замена.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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