Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации "важный, разумный и справедливый". По его словам, мобилизация - это "вопрос справедливости", поскольку тем, кто служит в армии, нужна замена.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо людям (военным - Ред.) дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее", - заявил президент.

Также он считает, что мобилизуемый должен знать, "куда он идет и насколько его подготовят".

Отметим, что в первоначальном варианте законопроекта о мобилизации содержалась норма о демобилизации украинских военных после 36 месяцев службы. Но после отправки документа на переработку в Кабмин, появилась информация, что эту норму хотят изъять.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.