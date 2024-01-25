Армия РФ постепенно продвигается на юге Авдеевки.

Так утверждает военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке, анализируя видео в сети.

"Россия продвигается вперед в нескольких областях. Ползучее взятие по типу Бахмута продолжается. После прорыва россиянами фронта на юге Авдеевки еще одна часть города оказалась под контролем армии захватчиков. В ходе атаки некоторые украинские части были отрезаны и впоследствии взяты в плен", - пишет он.

Военный глава города Виталий Барабаш подтвердил AFP, что российские ДРГ заходили в южную часть Авдеевки, но говорит, что они уже вытеснены оттуда. Об этом же говорили и военные.

Сейчас ситуация "сложная, но под контролем", "противник продолжает атаковать". По словам Барабаша, это был "первый раз", когда войска РФ вошли в город.

Российские телеграм-каналы утверждают, что армия РФ смогла зайти в тыл ВСУ в Авдеевке в районе "Царской Охоты" по подземной трубе.

Как утверждается, для этого военные РФ несколько недель чистили найденную трубу, оборудовали подачу кислорода, вырезали проходы.

17 января около 150 человек проползли по трубе два километра, захватили "Царскую Охоту" и несколько авдеевских улиц. Украина этой операции не подтверждала.

Напомним, на днях американский Институт изучения войны заявил о движении противника по улицам Авдеевки.

Также украинские военные паблики сообщали о значительном ухудшении для ВСУ ситуации в Авдеевке.