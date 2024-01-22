После захвата россиянами укрепрайона ВСУ "Царская охота" на юге-востоке Авдеевки армия РФ зашла в сам город.

Телеграм-каналы публикуют кадры передвижения российских военных вдоль улиц Спортивная, Соборная и Чернышевского на южной окраине города.

На кадрах, которые идентифицировал американский Институт изучения войны, видно, что российские войска продвигались в районе ресторана "Царская Охота" и вдоль улицы Соборной.

Одновременно украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались в Авдеевке по улицам Колосова и Лермонтова.

Российские телеграм-каналы пишут о мощных контратаках ВСУ на юге Авдеевки с целью отбить потерянные позиции, но утверждают, что позиции армия РФ удержала. Украина этого не комментировала.

Российские военные паблики предполагают, что в дальнейшем армия РФ в Авдеевке попытается захватить сектора высоток "9 квартал", с которых простреливается весь город. До него около километра.

Но и ВСУ, вероятно, будут и дальше контратаковать, пытаясь выбить противника из города.

Карты из украинских, российских и западных источников

Напомним, ранее в ВСУ говорили, что армия РФ сосредоточила свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке.

Также украинские военные паблики сообщали о значительном ухудшении для ВСУ ситуации в Авдеевке.