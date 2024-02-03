Вчера российские паблики заявляли, что их войска продвинулись в Авдеевку с северной стороны.

Это подтверждают украинские и западные военные эксперты.

Украинский паблик Deep State указывает, что РФ продвинулась на расстояние около километра со стороны деревни Веселое. По карте ресурса видно, что позиции РФ с флангов приближаются к Авдеевскому карьеру.

К северу от города россияне "имели успех и существенно продвинулись в сторону карьера", пишет телеграм-канал.

Американский "Институт изучения войны", ссылаясь на заявления российских блогеров, также пишет, что войска РФ "продвинулись на 1,25 км в районе Авдеевского карьера"

Кроме того, анализируя видео с фронта, ISW подтверждает, что "российские войска продвинулись в дачные районы непосредственно на северо-востоке Авдеевки".

Также "Институт" фиксирует продвижение россиян на южных подступах к Авдеевке - в районе Опытного. А российские паблики утверждают, что бои идут в центре поселка Первомайское на том же направлении.

Deep State пишет, что "в Первомайском идут жестокие бои за каждый дом".

Если посмотреть на карту, то очевидны попытки россиян сжать кольцо вокруг украинского гарнизона в Авдеевке. Для этого они пытаются полностью захватить район карьера на севере города (где уже у них есть продвижение), а на юге города пробиться к району многоэтажек "9 квартал", который является "сердцем" обороны Авдеевки - оттуда просматривается и простреливается весь город. Если россияне смогут осуществить эти действия, то украинские войска в остальной части Авдеевки окажутся под угрозой полного окружения и встанет вопрос о необходимости их вывода из города.

Предполагаемые направления атак россиян (отмечены красными стрелками) приводит на своей карте шведский военный аналитик Микаэль Волтерссон.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Восточном фронте.

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