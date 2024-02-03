За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершила 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 5 атак в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 2 атаки вблизи Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 29 атак в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 7 атак недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области

На Шахтерском направлении отбили атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отражены 3 атаки в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.