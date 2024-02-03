За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершила 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении отразили 5 атак в районе Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении отражены 2 атаки вблизи Богдановки и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении отбили 29 атак в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении отбито 7 атак недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области
На Шахтерском направлении отбили атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении отражены 3 атаки в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.
Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года.
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