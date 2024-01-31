Новое контрнаступление Вооружённых Сил Украины начнётся весной этого года.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов изданию The Telegraph.

Глава ГУР сказал, что новая фаза украинского контрнаступления намечена на весну 2024 года. Киев выжидает, пока не будет полностью исчерпано наступление России.

"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придёт наша очередь", - объяснил разведчик.

Буданов также отметил, что украинские войка ушли в оборону ещё в ноябре 2023 года, и россияне за это время добились "некоторых успехов".

Тем не менее, достигнуть всех намеченных целей Москве не удалось.

Ранее Буданов сообщил, когда выдохнется наступление россиян.

Мы также сообщали основные тезисы из интервью Буданова.

"Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", - сказал глава ГУР.

Война в Украине идёт уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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