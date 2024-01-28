Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич считает, что Россия может в этом году предпринять новое наступление на Киев. Атаки могут произойти как со стороны Черниговской и Сумской областей, так и с территории Беларуси.

Об этом Кротевич заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос журналиста, возможен ли прорыв Украины в 2024 году, начштаба "Азова" ответил, что "не видит предпосылок для военного прорыва Украины.

"Я вижу, что Российская Федерация может повторить наступление со стороны Черниговской и Сумской областей, от границы Беларуси, и вижу возможность вступления Беларуси в войну. Вот такие не очень хорошие предпосылки я вижу. С нашей стороны через два месяца будет ясно, сделали ли власти Украины работу над ошибками", - сказал Кротевич.

Напомним, ранее газета Financial Times писала, что РФ может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом.

Мы разбирались в отдельном материале, от чего зависит, пойдут ли войска РФ летом в новое масштабное наступление, и называли две причины, которые могут на это повлиять.