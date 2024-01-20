Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что летнее контрнаступление ВСУ можно назвать успешным, учитывая возможности украинской армии.

Об этом он сообщил в интервью El Mundo.

На вопрос журналистов о причинах "провального" контрнаступления Ермак заявил, что это неправильная формулировка, потому что нужно учесть предоставленное стране партнерами вооружение и возможности. И, "с учетом этих факторов, контрнаступление прошло довольно успешно".

Он также сказал, что Украина по-прежнему возлагает надежды на поддержку США и Европы.

Ранее The Washington Post публиковала большой материал о том, почему летнее наступление Украины не принесло ожидаемого результата.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

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