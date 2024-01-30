Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов дал новый прогноз о развитии ситуации в Украине. Он заявил, что в начале весны наступательная операция, которую сейчас ведут в Украине российские войска, "иссякнет полностью".

Мнение о том, что произойдет в стране, он высказал во время телемарафона.

По словам Буданова, наступление РФ началось в ноябре 2023 года и уже два с половиной месяца продолжается. Глава ГУР признал, что возле Авдеевки в Донецкой области есть определенное продвижение россиян.

"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет", - заявил Буданов.

Он сказал, что наступление россиян продолжается, но где-то в начале весны оно иссякнет полностью.

Буквально девять дней назад Буданов отказался делать прогнозы на 2024 год. При этом он сказал: "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их".

А год назад он предсказывал, что в течение ближайших трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта, которые и определят исход войны.