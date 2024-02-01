Армия РФ за минувший год захватила 574 кв. км территорий Украины, а ВСУ освободили 317 кв. км.

Итоги наступательных операций за 2023 год подводит украинский военный телеграм-канал Deep State.

Отмечается, что самое крупное изменение по итогам наступления в 2023 году - захват россиянами Бахмута и Соледара.

Украинские наступательные операции заняли 2 и 4 место соответственно: срезание Времьевского выступа и наступление у Работино. На 6 месте - контрнаступление ВСУ под Бахмутом в мае-сентябре 2023 года.

Россияне также наступали к реке Жеребец (Лиманское направление), под Авдеевкой, Купянском, Марьинкой и Угледаром.

Накануне Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года. Глава ГУР сказал, что новая фаза украинского контрнаступления намечена на весну 2024 года. Киев выжидает, пока не будет полностью исчерпано наступление России.

"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь", - объяснил разведчик.

Между тем командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Восточном фронте.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.