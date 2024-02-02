Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко допустил новое наступление РФ на Киев.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос журналиста, допускает ли генерал очередную попытку захвата столицы, Марченко ответил, что "допускает все".

"Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30–40 тысяч человек не проблема", - заявил генерал.

"Сейчас не нужно расслабляться, потому что они ушли не просто так обратно. Просто так никто не уходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска — и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому", - добавил Марченко.

Буквально на днях наступление на Киев в этом году допустил начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. По его мнению, атаки могут произойти как со стороны Черниговской и Сумской областей, так и с территории Беларуси.

Также недавно газета Financial Times писала, что РФ может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом.