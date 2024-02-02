Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина совершила "тактические ошибки" в ходе летнего контрнаступления, поэтому от него остался "негативный осадок".

Об этом Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие", - заявил советник Андрея Ермака.

Подоляк согласился с главой ГУР Кириллом Будановым, что Украина не может находиться только в обороне, чтобы победить.

"Стратегия должна быть абсолютно конкретная. С одной стороны - истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области. Там идет масштабное уничтожение российских возможностей. С другой стороны, мы должны активно атаковать на разных направлениях. Это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы. Для того чтобы "обвалить" такую их возможность, нам опять же нужны дальнобойные ракеты, которыми мы будем поражать российскую логистику", - заявил советник главы Офиса президента.

Напомним, согласно инфографике украинского военного паблика Deep State, армия РФ в 2023 году захватила больше украинских территорий, чем освободили ВСУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что летнее контрнаступление ВСУ можно назвать успешным, учитывая возможности украинской армии.