Беспилотники "Шахед" совершенствуются, а тактика их применения изменилась.

Об этом сообщает украинский военный с позывным "Алекс" в своём телеграм-канале.

Ссылаясь на информацию от солдат из мобильных групп, которые сбивают эти БПЛА, "Алекс" пишет, что в последнее время российские дроны-камикадзе "научились" оперативно менять свои маршруты.

"Если по маршруту один был поражён, то следующий меняет азимут на 5-10 км (то есть не летит по той же линии). Кроме того, у "Шахедов" есть новый передатчик с автономным питанием", - сообщает военный.

Ранее россияне сообщали, что установили на "Шахеды" реактивные двигатели. Если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч. При этом некоторые из новых дронов-камикадзе могут нести 7-8 килограммов взрывчатки.

Украинские эксперты по дронам это подтверждали. В частности, специалист в области связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о поражении в Украине первого "Шахеда" с реактивным двигателем.

В то же время в Воздушных силах ВСУ говорили, что не могут подтвердить информацию о сбитии "Шахеда" с реактивным двигателем.