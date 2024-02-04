Военный журналист Андрей Цаплиенко пишет о критической ситуации в Авдеевке.

По его словам, российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

"Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров. Но ситуация пока не безнадежная, говорят военные. Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать. Фактически на днях решается судьба Авдеевки", - пишет Цаплиенко.

Ранее о критической ситуации в городе написал главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки (прорыв РФ в Авдеевку с северной стороны вчера подтверждали украинские и западные источники).

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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