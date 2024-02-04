Россияне продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои, а ситуация стала критической.

Об этом заявил главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов.

По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки (прорыв РФ в Авдеевку с северной стороны вчера подтверждали украинские и западные источники).

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - заявил Бутусов.

Проблемы ВСУ, по его словам, состоят в истощении личного состава, боеприпасов и в слабом взаимодействии украинских подразделений.

Кроме того, россияне развернули охоту за украинскими операторами дронов. По словам Бутусова, "любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами".

"Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - сообщает Бутусов.

Ранее DeepState заявил, что армия РФ продвинулась к Авдеевке с севера.

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