Сегодня, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской ОВА.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе №48/2024.

Занимавший эту должность Юрий Малашко указом президента уволен. Он был главой военной администрации с 7 февраля 2023 года.

Напомним, 23 января Кабинет министров Украины согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский побывал в Работино Запорожской области, в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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