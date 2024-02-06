Зеленский записал обращение. Фото: president.gov.ua

Опубликовано традиционное вечернее обращение президента к согражданам.

Основное в обращении Владимира Зеленского от 6 февраля:

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует завтра прибыть на Запорожскую АЭС и на встрече с россиянами обсудить проблему нехватки персонала на станции.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться