Опубликовано традиционное вечернее обращение президента к согражданам.

Основное в обращении Владимира Зеленского от 6 февраля:

Прокомментировал свой указ о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем. По словам президента, в них будет задействован отдельный штат.

Сообщил о своих встречах с директором МАГАТЭ и главой МИД Португалии.

Рассказал о совещаниях, посвященных международной тематике.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует завтра прибыть на Запорожскую АЭС и на встрече с россиянами обсудить проблему нехватки персонала на станции.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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