В Украине появятся Силы беспилотных систем. Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский создал Силы беспилотных систем как отдельный род войск.
Указ об этом опубликован на сайте президента.
"В целях наращивания способностей Вооруженных сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:
1. Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения для повторного рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
2. Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - сказано в тексте документа.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в статье для CNN предлагал сосредоточиться на производстве и применении беспилотников на фронте, поскольку по остальным позициям Украина над РФ в обозримом будущем преимущества иметь не сможет.
Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.
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