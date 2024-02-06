Владимир Зеленский создал Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Указ об этом опубликован на сайте президента.

"В целях наращивания способностей Вооруженных сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:

1. Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения для повторного рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2. Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - сказано в тексте документа.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в статье для CNN предлагал сосредоточиться на производстве и применении беспилотников на фронте, поскольку по остальным позициям Украина над РФ в обозримом будущем преимущества иметь не сможет.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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