С начала года Россия запустила по украинским городам более 330 ракет различных типов и около 600 боевых дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чтобы противостоять такому террористическому давлению, необходим достаточно сильный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами. Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле - от позиций на передовой до больниц и школ в тылу", - написал он.

Также Зеленский отметил, что ПВО и радиоэлектронная борьба являются главными приоритетами.

"Российский террор должен быть побежден – это достижимо", - добавил президент.

Ранее Financial Times писала, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для ВСУ.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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