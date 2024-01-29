Численность украинской армии составляет 880 тысяч человек.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - сказал Зеленский.

При этом власти не знают точно, сколько людей выехало из страны - порядка 6,5-7,5 миллионов человек.

Накануне американская газета Politico сообщала, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин увеличил численность армии (включая резервистов) до 3,3 миллиона человек, добавив 170 тысяч военнослужащих, из которых более 600 тысяч сейчас воюют в Украине.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что в 2023 году для участия в войне в Украине в армию РФ были привлечены более 500 тысяч новобранцев. В среднем это получается более 40 тысяч человек в месяц.

Между тем в ВСУ сообщили, что Украина сможет подготовить любое количество военнослужащих, которое будет определено новым законом об ужесточении мобилизации.