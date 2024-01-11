В 2023 году для участия в войне в Украине в армию РФ были привлечены более 500 тысяч новобранцев. В среднем это получается более 40 тысяч человек в месяц.

Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официально в РФ сейчас мобилизация не проводится и для войны в Украине привлекаются контрактники (зачастую это солдаты-срочники, которые заключили контракты, проходя службу в армии), а также завербованные заключённые.

Отметим, что эксперты ставят под сомнения называемые официально Москвой цифры в 500 тысяч за год. По их мнению, количество может быть завышено на 200-250 тысяч человек. По оценкам ГУР Украины, в месяц в РФ набирают для войны в Украине по 20 тысяч человек - или 240 тысяч в годовом измерении. Но это тоже довольно большая численность.

Ранее в октябре Медведев сообщал, что с начала 2023 года 357 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны РФ. Речь шла о тех, кто заключил контракт, и тех, кто пришел служить как доброволец для участия в войне в Украине.

При этом в сентябре называлась цифра 300 тысяч. То есть выходит, что за месяц Россия набрала в армию 60 тысяч человек.

Что касается Украины, то нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что план мобилизации в Украине предусматривал набор 20 тысяч человек в месяц. Но, как неоднократно заявляли военкомы, планы по мобилизации хронически не выполняются.