Западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для ВСУ.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Производители оружия сталкиваются с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков мало стимулов тратить деньги на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону увеличиваются, что приводит к полному невыполнению заказов и длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированной рабочей силы, чтобы заполнить цепочку поставок", — отмечает автор.

Один высокопоставленный руководитель сообщил изданию, что западным оборонным компаниям потребуется два года, чтобы произвести достаточно боеприпасов для украинских солдат и они снабжались так же хорошо, как и россияне.

Недавно в Белом доме констатировали, что из-за дефицита боеприпасов у войск ПВО Украине приходится делать сложный выбор, что сбивать, а какие ракеты оставлять на потом.

Вчера в ВСУ посетовали не только по поводу недостатка боеприпасов, но и ограничения их применения. Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что ход войны был бы совсем другим, если бы ВСУ с самого начала было разрешено использовать западные боеприпасы без ограничений.