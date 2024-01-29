Оборонным предприятиям Запада нужен не один год, чтобы выпустить достаточное количество боеприпасов для ВСУ
Западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для ВСУ.
Об этом пишет газета Financial Times.
"Производители оружия сталкиваются с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков мало стимулов тратить деньги на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону увеличиваются, что приводит к полному невыполнению заказов и длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированной рабочей силы, чтобы заполнить цепочку поставок", — отмечает автор.
Один высокопоставленный руководитель сообщил изданию, что западным оборонным компаниям потребуется два года, чтобы произвести достаточно боеприпасов для украинских солдат и они снабжались так же хорошо, как и россияне.
Недавно в Белом доме констатировали, что из-за дефицита боеприпасов у войск ПВО Украине приходится делать сложный выбор, что сбивать, а какие ракеты оставлять на потом.
Вчера в ВСУ посетовали не только по поводу недостатка боеприпасов, но и ограничения их применения. Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что ход войны был бы совсем другим, если бы ВСУ с самого начала было разрешено использовать западные боеприпасы без ограничений.