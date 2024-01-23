Украине приходится делать сложный выбор, что сбивать, а какие ракеты оставлять на потом.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что Россия пытается перегружать системы ПВО Украины, но они довольно эффективны. Поэтому, подчеркнул Кирби, поставки военной помощи для Украины являются критическими.

Сегодня в Пентагоне заявили, что некоторые подразделения ВСУ уже не имеют нужных боеприпасов из-за прекращения американской помощи.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.