Украинские военные в ночь на 23 января сбили крылатую ракету с помощью пулемета "Браунинг".

Об этом сообщает командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг", - пишет командующий

Сергей Наев опубликовал видео сбития крылатой ракеты.

Ранее в Воздушных силах подтвердили дефицит зенитных управляемых ракет.

"Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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