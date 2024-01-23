В ВСУ показали, как сбили крылатую ракету с помощью пулемета "Браунинг"
Украинские военные в ночь на 23 января сбили крылатую ракету с помощью пулемета "Браунинг".
Об этом сообщает командующий Объединенными силами Сергей Наев.
"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг", - пишет командующий
Сергей Наев опубликовал видео сбития крылатой ракеты.
Ранее в Воздушных силах подтвердили дефицит зенитных управляемых ракет.
"Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.
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